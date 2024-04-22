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Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu küflü çikolata skandalı sonrası vatandaşı aşağıladı, tehdit etti! Marketler ürünleri raftan kaldırıyor / 22.04.24

Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu küflü çikolata skandalı sonrası vatandaşı aşağıladı, tehdit etti! Marketler ürünleri raftan kaldırıyor / 22.04.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu küflü çikolata skandalı sonrası vatandaşı aşağıladı, tehdit etti! Marketler ürünleri raftan kaldırıyor / 22.04.24

Sabah 04:41
02

Almanya’dan çalıp Türkiye’de sattılar / 21.04.24

Sabah 02:07
03

Uğur Dündar yayın yasağına sığındı: Bu neyin telaşı / 21.04.24

Sabah 02:51
04

Soykırım altında 200 gün / 21.04.24

Sabah 05:57
05

Restoranların fiyat oyunu! Düşük bildirdiler yüksek yazdılar / 21.04.24

Sabah 04:39
06

Bungalov ilanıyla 34.5 milyon liralık vurgun / 21.04.24

Sabah 01:18
07

Boykot Anadolu’da işe yaradı masalar boş kaldı! / 21.04.24

Sabah 03:19
08

Filistin için birlik / 21.04.24

Sabah 04:11
09

CHP’li vekilden Emniyet Teşkilatını itibarsızlaştırma operasyonu! 61 personel tespit edildi / 20.04.24

Sabah 03:59
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