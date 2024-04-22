Patiswiss isimli markanın ürettiği ve zincir marketlerde satılan çikolata küflü çıktı. Vatandaş aldığı çikolatanın fotoğraflarını paylaşarak firmayı hakaret etmeden eleştirdi. Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya üzerinden vatandaşın eleştirisine kurumsallıktan oldukça uzak, aşağılama ve tehdit içeren sözlerle yanıt verdi. Tunaoğlunun paylaşımına tepki yağarken, Patiswissin ürünleri de market zincirleri tarafından raflardan kaldırılmaya başlandı. Online platformlar da ürünün satışını durdurdu. İşte Patiswissin küflü çikolata rezaleti ve sonrasında yaşananlar...