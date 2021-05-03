Pençe-Yıldırım'da PKK'ya şok! İnlerine girilen hainler kabusu yaşıyor / 03.05.21

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan her geçen dakika terör örgütüne verdirilen kaybın arttığı Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bakan Akar Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hâle getirildi. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız dedi. Akarın açıklamasının ardından Atak helikopterlerimiz 2 haini daha etkisiz hale getirdi. Sonrasında bu sabah itibarıyla sayı 53e çıktı. İşte operasyonlardan son dakika haberleri