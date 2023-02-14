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7/24 Dinle Sabah Perdeyi balkona bağladı, mucize eseri kurtuldu: Kızıma sarıldım, Allah’a sığındım / 14.02.23
Perdeyi balkona bağladı, mucize eseri kurtuldu: Kızıma sarıldım, Allah’a sığındım / 14.02.23

Perdeyi balkona bağladı, mucize eseri kurtuldu: Kızıma sarıldım, Allah’a sığındım / 14.02.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Perdeyi balkona bağladı, mucize eseri kurtuldu: Kızıma sarıldım, Allah’a sığındım / 14.02.23

Sabah 01:37
02

Yaşama tebessüm / 09.02.23

Sabah 03:52
03

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi / 14.02.23

Sabah 00:40
04

Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor / 14.02.23

Sabah 01:14
05

Hemşireler bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sımsıkı sarıldılar / 14.02.23

Sabah 00:47
06

Mavi Bereliler ilk günden beri deprem bölgesinde! Çocukların vefası duygulandırdı / 14.02.23

Sabah 00:59
07

Devletin tüm birimleri depremzedeler için sahada / 14.02.23

Sabah 01:00
08

Sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta / 14.02.23

Sabah 01:23
09

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremi açıklaması: Kara gün dostlarını unutmayacağız / 14.02.23

Sabah 01:46
10

Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı / 14.02.23

Sabah 01:23
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