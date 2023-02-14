Asrın felaketine Hatay’da ailesiyle birlikte yakalanan Fahreddin Osmanca mucize kurtuluşun isimlerinden biri oldu. Yaşadığı 6 katlı binanın 3. katından evdeki perdeyi balkon demirine bağlayıp aşağı inmeye çalıştıklarını kaydeden Osmanca, “Perdeyi bağlayıp tutunarak inerken kayıp 30 metreden betona çakıldık. Çığlıklar kulaklarımda. Evde eşimle tatbikat yapmama rağmen Antakyaya megaton gücünde bir darbe indi. Duvarlar patladı, kapılar kapandı, tek çare ölümüne atlamaktı. Kızıma sarıldım, Allah’a sığındım” dedi.