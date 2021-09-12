Pereira'ya açık açık sordular: Oynatmayacaksan gidelim! 'Galatasaray'ın elinden aldık...' / 12.09.21

Sabah

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanan Fenerbahçe'de büyük bir krizin kapısından dönüldü! Teknik direktör Vitor Pereira, göreve başladıktan kısa süre sonra Caner Erkin, Sinan Gümüş, Thiam gibi oyuncularla çalışmayacağına yönetime bildirmişti daha sonra Ozan Tufan da gönderildi. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş için de çok konuşulacak bir iddia geldi! İşte son dakika haberinin detayları...