Petrolün ateşi sönmüyor! Brent petrol fiyatı 10 yılın rekorunu kırdı: Rusya Ukrayna Savaşı enflasyon endişelerini körüklüyor / 03.03.22

Son dakika haberi...Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna Savaşının etkisi giderek artıyor. Dün 7,5 yılın rekorunu tazeleyerek günü 114,24 dolar seviyesinden kapatan brent petrol, artan arz endişeleriyle bugün 120 dolar sınırına yükseldi ve 2 Mayıs 2012 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeyi test ederek yaklaşık 10 yılın rekorunu kırdı. Bununla beraber sanayinin önemli ham maddesi olan petrol fiyatının giderek yükselmesi enflasyon endişelerini körüklüyor. Nitekim Euro Bölgesinde enflasyon 25 yılın zirvesine yükselirken, enflasyon kalemlerinde en büyük artışın enerji emtialarında olduğu dikkat çekti.