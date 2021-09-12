Pfizer'den son dakika Biontech aşısı itirafı: 'Bu iş yürümeyecek' dedik! / 12.09.21

Sabah

Yaklaşık 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran ve yeni bir normali zorunlu kulan koronavirüs ile mücadelede her geçen gün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye yerli ve milli aşısını da acil kullanım onayı aşamasına getirirken dünyada aşılama oranları gün geçtikçe artıyor. Hatırlatma dozunun da yeni bir gündem olduğu koronavirüs savaşında ilaç devi Pfizer'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. Biontech aşısı ve Prof. Dr Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci hakkında önemli ifadelerin yer aldığı son dakika aşı itirafında Pfizer yetkilileri bakın neler anlattı.