Pılı pırtıyı toplayıp kaçmak suç değil! Savcılık: Eşya kadının mülkü sayılır / 30.08.21

Sabah

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan ve henüz 4 aylık evli olan Serpil T.(40) ve Metin T.(41) ayrıldı. Çift boşanma aşamasında... Çiftin eşya kavgası ise savcılıkta son buldu. İddiaya göre; evi terk eden kadın yanında tabak, çanak, perde, ziynet eşyası hatta kocasının kıyafetlerini de toplayıp götürdü. Terk edilen koca ise eşinin değil eşyanın peşine düştü. Eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 'Güveni kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlattı.