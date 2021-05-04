Pınar Gültekin’in aile avukatından flaş adım! Reddi hakim itirazına bir itiraz daha / 04.05.21

Son dakika haberleri... Muğla’da yaşayan Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmesi davasında glaş bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, ‘Hakimin reddi ve çekilmesi talebinin geri çevrilmesine dair karara’ karşı itirazda bulundu. İtirazında, Pınar’ı hunharca ve vahşice katleden, yakan, üzerine beton döken sanık Avcı’nın mahkeme esnasında maktul ve ailesine hakaret ettiğini, bu duruma heyet tarafından herhangi bir uyarı da bulunulmadığını ifade etti.