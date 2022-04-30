Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları açıldı! Seyahat süresi 33 dakika kısalıyor / 30.04.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, projenin önemine rakamarla dikkat çekti, Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7 bin tondan fazla azalacak dedi. Erdoğan, yıllar önce cezaevine gönderildiği Pınarhisarın kendisi için dönüm noktalarından biri olduğunu da ifade etti.