PKK bir darbe daha! Duran Kalkan’a en yakın isimdi / 20.09.21

Sabah

Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında Siirt Pervari ilçesindeki J-İHA, SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin sözde Botan eyaleti Harekol bölge sorumlularından 1 milyon lira ödülle aranan Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu ortaya çıktı. Teröristin aynı zamanda 2014 yılında Duran Kalkan’ın korumalığını yapan isim olduğu belirtilirken, Tunceli’de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin ise gri kategori de aranan Büşra Kaya olduğu belirlendi.