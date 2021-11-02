PKK elebaşları bir bir dökülüyor: AB'yi ifşa edip CHP'ye "Aferin" çektiler / 02.11.21

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKKnın elebaşları son günlerde yaptıkları açıklamalarla işbirlikçilerini bir bir deşifre etmeye devam ediyor. Terörist Duran Kalkan AB ülkelerinin terör faaliyetlerini desteklediğini ve silah bırakmamaları için kendilerine baskı yaptığını itiraf ederken bir diğer terör örgütü yöneticisi Mustafa Karasu ise sınırlarımızı teröristlerden koruyacak ve terör unsurlarını kaynağında yok edecek tezkereye HAYIR diyen CHPye Aferin çekerek Çok iyi oldu. Güzel bir iş yaptılar dedi.