PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar... / 28.04.22

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda görev aldığına ilişkin fotoğrafları ortaya çıkan İBB çalışanı Şafak D. ile ilgili şok bilgiler ortaya çıktı. İBB sözcüsü tarafından adli sicil kaydı temiz olduğu iddia edilen kadının SABAH’ın ulaştığı bilgilere göre 19 Ekim 2020’de PKK/KCK/YPG/YDG-H Terör Örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında adli işlem yapıldığı ve dosyasının halen açık olduğu ortaya çıktı. Dağ kadrosunda fotoğrafları çıkan kadın hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması talebinde bulunmadığı da belirlendi.