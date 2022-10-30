PKK mali alan yapılanması sorumlusu Murat Yılmazın, Duran Kalkan ve Murat Karayılan talimatıyla KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu görevine getirildiği, bu süreçte örgütün molotoflu ve el yapımı patlayıcılı gibi kanlı eylemlere para sağlayan kişi olduğu ortaya çıktı. Yılmazın yaralanan teröristlerin tedavileri için KCK Türkiye Sağlık Komitesindeki örgüt mensuplarına da yüksek miktarlarda para aktarımı yaptığı tespit edilirken, Türkiyede örgüt adına toplanan trilyonlarca lirayı HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan aracılığıyla Kandile teslim ettiği ifade edildi.