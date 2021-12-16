PKK'dan kaçan gençten kan donduran itiraf! "Kendi gözümle gördüm dağa kaçırdıkları kızlara..." / 16.12.21

Muş’ta, 2018 yılında terör örgütü PKK’nın elinden kaçarak devlete sığınan Ö.S., HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek verdi. Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDPyi sorumlu tutan ailelerin sayısı 24’e yükseldi. HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Parti binası önüne gelen anneler, 35’inci haftada da oturma eylemine devam etti. Annelere destek için eyleme katılan PKK mağduru 23 yaşındaki Ö.S., annelerin elini öperek, dağda yaşadıklarını anlattı.