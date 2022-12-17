Türkiyenin kararlı terörle mücadelesi sonrasında nefes alamaz hale gelen PKK/KCK terör örgütü Avrupadaki örgüt üyelerine yeni talimatlar hazırladı. TSKnın Irak ve Suriyenin kuzeyindeki operasyonlarına karşı Avrupada destek arayışında olan ve terör örgütü statüsünden çıkarılmayı talep eden PKK, Avrupa ülkelerindeki örgüt yandaşlarına sokaklara inmeleri talimatını verdi. SABAHın ulaştığı çok önemli istihbarat raporunda, örgütün elebaşı Abdullah Öcalanın ön plana çıkarma planının yanı sıra TSKnın kimyasal silah kullandığı yalanını Irakta üretilecek sahte delillerle Avrupada sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.