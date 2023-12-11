İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Forum İstanbul AVM, Esenler Metro çıkışı, Sultangazi Kent Ormanı, Şile Ormanı ve bir mağazaya kimyasal reaksiyona giren patlayıcıları yerleştirerek yangın çıkarmaya çalışan PKK’lı teröristler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, geçtiğimiz ağustos ayında AVMyi kana bulamaya çalışan teröristlerin İstanbul’un ormanlarını ve turistik alanlarını hedef aldığı belirlendi. Tutuklu bulunan 3 terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.