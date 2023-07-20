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PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı / 20.07.23

PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı / 20.07.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı / 20.07.23

Sabah 01:23
02

Ada’yı zulümden kurtardık / 20.07.23

Sabah 01:20
03

1 liralık ekmeğe bu yıl da zam yapmayacaklar / 20.07.23

Sabah 01:16
04

Merkez faiz kararı için toplanıyor / 20.07.23

Sabah 01:10
05

BAE ile 50.7 milyar dolarlık anlaşma / 20.07.23

Sabah 01:02
06

Münbiç halkından PKK’ya isyan / 20.07.23

Sabah 01:16
07

İslam düşmanı Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı! / 20.07.23

Sabah 01:24
08

Yeni bir İstanbul kuruluyor / 20.07.23

Sabah 01:20
09

Termometreler 40 dereceyi aşacak / 20.07.23

Sabah 00:50
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