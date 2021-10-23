PKK'nın iletişim ağları kesildi: Teröristler korku ve panik içinde... / 23.10.21

Sabah

Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele operasyonlarında son 4 yılda 951 telsiz ele geçirildi, bu telsizlerden 141'inin uzun menzilli ve ülkeler arası görüşme yapabilme özelliğine sahip olduğu tespit edildi. Telsizlerin ele geçirilmesi ile örgüt içi haberleşmeye darbe vuruldu. Bu nedenle sözde lider kadroyla görüşemeyen kırsaldaki teröristlerin korku ve panik içinde bulunduğu belirlenirken örgütten kaçışlar da hızlandı...