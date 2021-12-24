PKK'nın sözde hocalarının foyası ortaya çıktı! Cumhurbaşkanına karşı cihada çağırdılar / 24.12.21

PKK terör örgütü propagandası yapan Din Adamları Yardımlaşma Derneği DİAYDER üyesi 23 kişi hakkında savcılık iddianame hazırladı. Savcılık soruşturmasında, dernek adı altında terör örgütü sempatizanlarının İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nde İBB işe başladığı ortaya çıktı. İddianamede 3,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen şüphelilerin “Değerli cemaat, bulunduğumuz ülkede, eğer Cumhurbaşkanı barışçıl değilse, eğer haksız ise bize önemli bir yol açılıyor. Bu yol özgürlük, barış, mücadele, birlik ve beraberlik üzerine olacaktır. Bu yolda vereceğimiz mücadele inancımız için cihattır, ibadettir” şeklinde Kürtçe vaazlar verdikleri kaydedildi.