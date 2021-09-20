PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik: Final noktaya gelindi! / 20.09.21

Sabah

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonları, örgütü bitirme noktasına getirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada yılbaşından itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1.926 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ülke içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına indiğini belirtti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, PKK'nın artık tükendiğini Türkiye'nin de terör örgütü ile mücadelede final noktaya geldiğini belirtti. Coşkun Başbuğ, Sincar-Gara ve Kandil'e yeni operasyonlar yapılabileceğini kaydederek, "Türkiye yürüteceği harekatta terör yataklarını bir anda darmadağın eder." dedi. Başbuğ, PKK'nın sözde lider kadrosunda da büyük panik yaşandığının altını çizdi.