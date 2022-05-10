PKK'ya dağlar dar edildi! 433 terörist etkisiz: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı / 10.05.22

Türkiyenin toprak bütünlüğüne göz dikenlere karşı amansız mücadele topyekûn devam ediyor. Gabarda, Bestler-Derelerde, Tendürekte, Amanoslarda ve Sarpkaya gibi bölgelerde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekatın düzenlediği birbirinden başarılı operasyonlarla PKK mensuplarının inleri başlarına yıkıldı. SABAH güvenlik güçlerinin başarıyla yürüttüğü operasyonların bilançosuna ulaştı. Şehitlerin aziz hatıralarına ithafen düzenlenen Eren Operasyonlarında 433 terörist etkisiz hale getirildi. PKKnın yönetici kadrosunda yer alan teröristler tek tek etkisiz hale getirilerek şehitlerin kanları da yerde kalmadı. Eren operasyonları örgütün Türkiye içerisindeki hareket kabiliyetini yok etti.