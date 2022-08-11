Son dakika... Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Suriye Görev Gücü ile birlikte ortak düzenledikleri operasyonda PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, üzerindeki 1.8 kilogram C-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile birlikte yakalandı. Öte yandan yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Murat Karayılanın talimatıyla İran üzerinden Türkiyeye geçen, PKKnın sözde özel kuvvetlerine mensup ve bomba eğitimi veren bir teröristin daha yakalandığını bildirdi.