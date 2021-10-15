Polisi ölüme sürükleyen kişi CHP'li eski başkan vekili çıktı! / 15.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: Kocaeli’de trafik polislerinin durdurduğu ve yakalama hacizli olan otomobil, polis memurunu 30 metre sürükleyerek kaçmıştı. İçerisinde TBMM araç giriş kartı bulunan 06 CHP 50 plakalı otomobilin, CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı. Polis memurunu yaraladıktan sonra aracı mahalle arasına terk eden Sadıkoğlu’nun kaçtığı, firari olarak arandığı ortaya çıktı.