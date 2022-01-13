Primini ödeyerek nasıl emekli olunur? İsteğe bağlı sigorta, prim rehberi SABAH'ta / 13.01.22

Çalışanların sağlık hizmetinden yararlanması, emeklilik hakkı kazanması için devlete ödenen sigorta primi büyük önem taşıyor. Aylık ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu prim tutarı çalışanın aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanarak belirleniyor. Yıllarca yatırılan bu primlerle sağlık harcamalarının bir kısmı, engelli veya malul olma durumunda bağlanacak maaş, rapor dönemlerinde alınan iş göremezlik ödeneği, işsizlik maaşı karşılanıyor. Prim günü ve yaş dolduğunda alınacak emekli aylığının karşılığı olarak bu primler kesilmiyor.