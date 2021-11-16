Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Yazar Doğan Hızlan, Sezai Karakoç'u yad etti: Türk şiirinde yeni ufuklar açtı / 16.11.21

Türk şiir ve edebiyat dünyasının usta ismi Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sezai Karakoçun vefatının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyaset dünyasından birçok isim peş peşe taziye mesajları yayınladı. Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Yazar Doğan Hızlan, merhum Sezai Karakoç ile ilgili sabah.com.trye özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Sezai Karakoç için, Ortaya koyduğu eserlerle Türk şiirinde ve düşünce dünyasında yeni ufuklar açtı. ifadesini kullanırken, Yazar Doğan Hızlan ise, Başta İkinci Yeni olmak üzere Türk şiirindeki akımlara ilham olmuştur dedi.