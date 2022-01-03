Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran: Ülkemizde son 15 yılda bilime verilen değer yadsınamaz / 03.01.22

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran 41 akademik kariyerine birçok başarı sığdırarak adından söz ettirdi. ABDde Massachusetts Institute of Technologyye Türkiye orijinli proje asistanı olarak kabul edilen sayılı genç araştırmacıdan biri olan Prof. Dr. Zahmakıran ABDdeki kariyerini bırakarak ülkesine döndü. 2019da yurt dışında bazı bilimsel projelerde yer alan, nano-malzemeler, inorganik hibrit yapılar ve bunların katalitik uygulamaları üzerine yaptığı çalışmalarla Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorisinde İlim Yayma Ödülüne layık görüldü. Yurt dışı kariyerini bir kenara bırakıp ülkesine dönen ve Bilal Erdoğanın örnek gösterdiği bilim insanı SABAHa konuştu.