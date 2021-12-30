Prof.Dr. Özlenen Özkan'dan Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama: Yüz felci riski var, Asiye şu an şokta... / 30.12.21

Gaziantep’te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkandan bir açıklama daha geldi. Özkan, Yüz felci ihtimali var ise, ki olma ihtimali var, ona göre ameliyatlar da yapılacak. İşitme kaybı da aynı şekilde birkaç gün içinde netleşecek. Daha sonrasında rehabilitasyon süreci başlayacak. dedi. Özkan, Asiyenin yaşadığının kolay bir durum olmadığını ve şokta olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...