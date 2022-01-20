Proje İBB'den devralınmıştı! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılacağı tarih belli oldu / 20.01.22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Temmuz 2019dan sonra devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattının bu yıl hizmete alınacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbulda 7 ayrı metro hattının yapımına devam edildiği belirtildi. Söz konusu hatlardan birisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapımına başladığı ve Temmuz 2019dan sonra hiçbir çalışma yapılmaması sebebiyle devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olduğu bilgisi paylaşıldı.