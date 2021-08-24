Protein tozlarındaki tehlike! Uzman isim SABAH'a anlattı / 24.08.21

Sabah

Adana'da 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak spor salonuna kaydolmasının ardından günde 5 kilo protein tozu içmesi nedeniyle felç geçirmişti. Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, protein tozlarının insan vücudunda neler yapabileceğini SABAH'a anlattı. Protein tozlarının dörtte üçünde saptanabilir oranda kurşun ve kadmiyum bulunduğunun altını çizen Doç. Dr. Karadeli, "Bu iki element kalıcı sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu problemlerden en önemli iki tanesi beyin ve böbrek hastalıklarıdır. Kontrolsüz kullanılmadı durumunda felç bırakabiliyor" dedi.