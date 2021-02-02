Prp nedir?

Dr. Nur Topçu Prp yöntemiyle ilgili bilgi veriyor: ‘Sadece doktorlar tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Muayene sonrası içinde özel bir jel bulunan tüplerin içine az miktarda kanınız eklenir ve santrifüj işlemi uygulanır. Tüpler sayesinde kanınız bileşenlere ayrılır. Bu bileşenlerden trombosit adı verilen özel kısım kandan titizlikle ayrılır. İşte bu elde edilen sıvıya PRP adı denir. Doğal gençleşme yöntemlerinden biri olan PRP, güneş ışınları, sigara kullanımı, gebelik, stresli yaşam, düzensiz ve dengesiz beslenme gibi birçok faktörün cilde yansıttığı olumsuzluklara, yıpranmalara, hızlı yaşlanmalara karşı uygulanır. Cildin kaybettiği yapıların geri kazanılmasına yardımcı olur’.