PSG'de Messi sonrası sular durulmuyor! Neymar ve Mbappe arasında kriz çıktı / 26.09.21

Sabah

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren PSG'de yıldızların krizleri bitmek bilmiyor. Dün oynanan PSG - Montpellier maçında Mbappe'nin oyundan alındıktan sonra sitem ettiği anlar geceye damga vurdu. Mbappe, Paris'in attığı ikinci golden sonra Neymar'a sitem etti. Son olarak Messi'nin takıma katılmasından sonra mutsuz olduğu iddia edilen Mbappe'nin yeni adresinin de Real Madrid olması bekleniyor. İşte geceye damga vuran o an...