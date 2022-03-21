Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü / 21.03.22

Rusya Ukrayna savaşın müzakere görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç alınmazken, Batılı devletlerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonun ardından ABD ve AB tarafından küresel ekonomiden izole edilen Rusya’ya yönelik yaptırımlar giderek genişliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarla Batılı ülkelerin Rusya’yı tehdit eden adımlarının Ukrayna savaşına neden olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kez yaptığı resmi açıklamayla Rusya’ya uygulanan yaptırım adımlarını sert sözlerle eleştirdi.