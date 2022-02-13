Putin'e giden o gramofonun hikayesi! Türk mühendis Hüseyin Tanrıöven SABAH'a konuştu / 13.02.22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putine kendi hazırladığı gramofonu hediye eden Türk mühendis Hüseyin Tanrıöven, bu gramofonun hikâyesini SABAHa anlattı. Putin, minnettarlığının nişanesi olarak Tanrıövene bir kahve takımı gönderdi. Tanrıöven, bu özel fincanlarla SABAH muhabiri Gül Kirekloya kahve ikram etti. 80 yaşındaki dahi mucit, tam bir fahri diplomasi elçisi. Putine hayran olan ve onu 21. yüzyılın dünya liderlerinden biri olarak tanımlayan Tanrıöven, tasarladığı paha biçilmez bir eser olan gramofonun şimdi Moskovadaki Kremlin Sarayında Putin için çaldığını belirterek, Rus-Türk dostluğu çok eskilere dayanıyor. Bu gramofon da Türk-Rus dostuluğunun en güzel simgesi. Ben de bu dostluğun fahri konsolosuyum dedi.