Rachid Ghezzal'a olay sözler! "Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı..." / 10.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Süper Lig'de cuma günü başlayacak yeni sezon öncesi kulüplerin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, son şampiyon Beşiktaş'ın transferlerini ve şampiyonluk şansını masaya yatırdı. Usta isimlerden Ömer Üründül, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferinde karşı karşıya geldiği Rachid Ghezzal'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...