TÜGVAdan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili davada yargılanan Ramazan Aydoğdu, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi; Ramazan Aydoğdu’nun kişisel verileri izinsiz ele geçirme ve paylaşmaktan 1 yıl 8 ay hapis, verileri değiştirme ve tahrif etme suçunu işlediği gerekçesiyle de 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Ramazan Aydoğdu’nun daha öncesinde tutuklu kaldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ettiği gerekçesiyle tekrardan cezaevine girmeyecek. Ramazan Aydoğdu; 24 Kasım 2021 tarihinde tutuklanmıştı.