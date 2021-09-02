Ramazan Başarı’nın kızı ve eşi dehşet anlarını anlattı: ‘Seni de kızını da öldüreceğim demiş’ / 02.09.21

Sabah

Konya’da 5 ay önce tartıştığı kayınpederi Ramazan Başarı’yı oğlunun okulunun önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı damat Tolga Kaya’nın baldızı ve kayınvalidesinin ifadeleri ortaya çıktı. Olay sabahı eniştesi tarafından kendisinin de darp edildiği belirten Merve Uylası, ‘Eniştem babama seni ve kızını da öldüreceğim diye tehditlerde bulundu. Babamı bıçakladıktan sonra ablama da saldırdı ama bıçak ablama isabet etmedi’ dedi. Ramazan Başarı’nın eşi Hatice Başarı ise, ‘Eşime kurtarmak isterken bana da bıçak salladı. Bıçak sırtıma isabet etti. Olay sabahı Tolga’nın babası eşimi arayarak, ‘gel kızını al, kurtar benim oğlumdan’ dediğini anlattı.