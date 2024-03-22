Turkuvaz Medya’da Ramazan bir başka geçiyor. aTV ekranlarında iftar ve sahurda ekrana gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu programına konuk olanlar arasında gençler ve kadınlar yoğunlukta. Stüdyoya Nihat Hoca adım attığında alkış tufanı kopuyor. Nihat Hoca’yı gören gençler heyecanlı mı heyecanlı. Sevgileri ve sevinçleri ise gözlerine yansıyor. Konuklardan Burcu Bekiroğlu “Turkuvaz Medya’da Ramazan coşkusu var” derken, ev hanımı Songül Şener “Burada Ramazan’da aile ortamı var” diyor. SABAH, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve programa misafir olan gençler ve ev hanımlarıyla görüştü, Ramazan coşkusuna tanıklık ettik.