Ramazan'da din eğitimi nasıl yapılmalı, çocuklara Ramazan nasıl anlatılmalı? Uzmanlar VAV TV'de değerlendirdi / 03.04.22

Mübarek Ramazan ayına girdik. Müslüman alemi için 11 Ayın Sultanı diye nitelendirilen bu süreçte din eğitimi de büyük önem taşıyor. Ramazan ayında din eğitimi nasıl olmalı ve Çocuklara Ramazan nasıl anlatılmalı? Bu soruların cevabı VAV TVdeki Eğitim Atölyesi programında arandı. Selva Turaboğlu konuyla ilgili uzman isimleri konuk etti. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Türk ve Din Kültürü Öğretmeni, Eğitimci Erdem Çakı, Ramazanda din eğitimi ile ilgili önemli bilgiler verdi.