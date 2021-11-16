Reklam uğruna 'tık' dolandırıcılığı: Google 'fake' içerikleri neden öne çıkarıyor? / 16.11.21

Googleın son dönemde sansasyonel ve tık tuzağı şeklindeki içerikleri daha da fazla öne çıkarması büyük tepki çekiyor. Google News sistemi ile arkasında kimlerin dahi olduğu belli olmayan ve kolayca kurulabilen haber sitesi görünümlü web portalları hem yalan furyasını tetikliyor hem de insanların doğru haber alma özgürlüğünü baltalıyor. Dijital İletişim Uzmanı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık sabah.com.trye yaptığı değerlendirmede iki farklı noktaya dikkat çekti. Ali Murat Kırık, Avrupa ve dünyanın aksine Türkiyede sistemin farklı çalıştığını kaydetti. Murat Kırık, abartı ve fake haberler ile Googleın reklam uğruna tık dolandırıcılığına sebebiyet verdiğini ifade etti.