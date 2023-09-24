SABAH, operasyonla yakalanan bir dolandırıcılık şebekesinin, sahte alışveriş sitesine müşteri kaydı yaptıran vatandaşları nasıl ağına düşürdüğünü aşama aşama anlatarak manşetine taşımıştı. Sosyal medya ve internet siteleri kullanılarak yapılan inanılmaz dolandırıcılık yöntemlerine bir örnek de Bursa’dan geldi. Kart aidatı iadesi reklamını tıklayan emekli emniyet müdürü C.D. kendisini bankacı olarak tanıtan dolandırıcıya mobil hesabından kredi ve nakit avans çekimiyle 20 dakikada 277 bin 500 lira kaptırdı. Bankanın art arda yapılan işlemleri şüpheli kabul etmeyerek sorumluluk almamasının şokunu yaşayan C.D. yakalanan dolandırıcı Recep S.nin de aynı gün mahkemeye bile çıkarılmadan serbest bırakılmasına şaşırdı