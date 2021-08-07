Rıza Çalımbay SABAH'a konuştu: Avrupa'da başarı şampiyonluktan daha önemli! / 07.08.21

Sabah

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcü ekibi Dinamo Batumi'yi 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, SABAH'a konuştu. Çalımbay, "Anadolu takımlarının, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi ne maddi gücü var ne de lobisi. İşte bu yüzden Avrupa'da iyi işler yapmak çok değerli 8+6 olan yabancı kuralının Avrupa'daki başarıyı etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama bir karar alındıysa da mutlaka net olmalı. Kuralda istikrar sağlanması önemli" dedi.