Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi / 14.08.21

Sabah

Avusturya'da yaşayan Güllü Gökçe (25) adlı genç kız, evlilik arifesinde burun estetiği yaptırmak için İstanbul'da bıçak altına yattı ancak ameliyattan uyanınca hayatının şokunu yaşadı. Op. Dr. Bilgehan Aydın, Gökçe'nin kulağından kıkırdak parçası alarak üst dudak ve çene estetiği de uyguladı. Ameliyat 1 saat sürmesi gerekirken 10 saat sürdü. Genç kızın dudağında ip parçası unutulurken, dudakta ve çenesinde kalıcı iz kaldı ve burunda kalıcı şekil bozukluğu oluştu. İki hafta boyunca ses telleri zarar gördüğü için konuşamayan Güllü Gökçe yaşadıklarını SABAH'a anlattı.