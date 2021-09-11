Rize-Artvin havalimanında sona yaklaşıldı! İlk uçağın ineceği tarih belli oldu / 11.09.21

Sabah

Alt yapısında planlanan 100 milyon ton dolgunun 97 milyon tonu tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda açılmayı bekliyor. 3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda 2 adet alt kısmı dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet de gemi 24 saat aralıksız çalışıyor.