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7/24 Dinle Sabah Rize Valisi Kemal Çeber gelen mesajı gösterdi ve uyardı! Utanıyorum yüzüm kızarıyor / 30.08.21
Sabah

Rize Valisi Kemal Çeber gelen mesajı gösterdi ve uyardı! Utanıyorum yüzüm kızarıyor / 30.08.21

Sabah

Rize Valisi Kemal Çeber, nüfusa oranla koronavirüs vaka yoğunluğu en fazla olan il olduklarını belirterek, “Kaybettiklerimizin yüzde 90’ı ikinci doz aşısını olmayan vatandaşlarımız” dedi. Vali Çeber, aşı yaptırmayan ve  Covid-19’a yakalanarak yoğun bakım ünitesi bulunması için kendisinden yardım isteyen bir hasta yakınının WhatsApp üzerinden kendisine yazdığı, “Utanıyorum söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik. İşte neticesi” yazılı mesajı paylaştı, vatandaşlara 'aşı' çağrısında bulundu.
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