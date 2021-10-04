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7/24 Dinle Sabah Rizespor-Galatasaray maçı için olay yorum! "Kara bir gece yaşandı, Fatih Terim'e bir uyarım var..." / 04.10.21
Sabah

Rizespor-Galatasaray maçı için olay yorum! "Kara bir gece yaşandı, Fatih Terim'e bir uyarım var..." / 04.10.21

Sabah

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında önce 1-0 öne geçip ardından 2-1 geriye düştüğü maçta 90+11'de Morutan'ın attığı golle Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Nefes kesen karşılaşmaya hakem Ali Palabıyık'ın verdiği ve vermediği kararlar damgasını vurdu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk uzun yıllar unutulmayacak mücadeleyi değerlendirdi. Usta isimler Ali Palabıyık ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...
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