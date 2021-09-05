Ronaldo sonrası Salah'tan inanılmaz talep! Kazancıyla tarihe geçecek... / 05.09.21

Sabah

Son dakika... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, kulübünden tarihi bir talepte bulundu. Kırmızılar ile yeni sözleşme imzalamak için görüşme halinde olan Mısırlı futbolcu, haftalık 500 bin sterlin istiyor. Salah'ın bu talebi gerçekleşirse, 29 yaşındaki orta saha Liverpool tarihinin en çok kazanan oyuncusu olacak. Öte yandan Ronaldo'nun ardından Premier Lig'de en çok kazanan ikinci futbolcu olarak da kayıtlara geçecek. İşte detaylar...