Rum liderden provokatif çıkış: Sabrımızın bir sınırı var / 05.05.21

Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı sık sık küstah ve suçlayıcı bir dil kullanan Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’a ilişkin çözüm sürecinde ayak direyen taraf olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan Kıbrıs konuşmalarının çözümsüz kalmasındaki en büyük etkenlerden biri olan Anastasiadis, Türkiye’ye ve Osmanlı’ya karşı sarfettiği küstah sözlerin ardından bir kez daha provokasyon girişiminde bulundu. Anastasiadis, gerginliği tırmandıran tarafın kendisi olmadığını iddia ederek sabrının sınırları olduğu yorumunda bulundu.