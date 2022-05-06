Rus generallerin suikastı iddiası olay yaratmıştı… Pentagon’dan flaş açıklama! / 06.05.22

Rusya Ukrayna savaşı sürerken, karşılıklı ağır kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Savaşın en başından bu yana Ukrayna’ya desteğini duyuran ve askeri ekipmanın yanı sıra istihbarat yardımında da bulunan ABD ile ilgili ortaya atılan iddialar olay yaratmıştı. New York Times gazetesi, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusunun 12 Rus generali öldürmesinin arkasında ABD istihbaratının olduğunu paylaşmıştı. İddialar dünya gündemine bomba gibi düşerken, konuyla ilgili Pentagon’dan bir son dakika açıklaması geldi.