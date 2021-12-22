Rüşvet, kaçak alkol ve fuhuş! Kod adı: Aksaray / 22.12.21

İstanbulda Emniyet içerisinde bulunan polislerle birlikte eğlence mekanlarından alınan rüşvet, kaçak alkol, sigara ve fuhuş faaliyetleri Kod Adı: Aksaray olan bir gizli tanık tarafından deşifre edildi. Polisin titizlikle yürüttüğü 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası yapılan operasyonlarda rüşvet alan polisler ve Aksaray bölgesini haraca bağlayan suç örgütü şebekesi yakayı ele verdi. Mekan sahiplerinin kaçak alkol satarak yada alkol görünümlü sahte içeceklere etiket yapıştırarak gerçekmiş gibi müşterilere servis ettikleri belirlendi. Mekanların, TAPDK bandrolünü sahte olarak hazırlayarak insan hayatını tehlikeye attıkları öğrenildi.