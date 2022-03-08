Rusya ABD'ye rest çekti! Altın fiyatları rekora doymuyor: Kabus senaryosu: Petrol fiyatları 300 doları aşabilir / 08.03.22

Son dakika haberi...Rusya ve ABDnin karşılıklı restleşmeleri sonrası güvenli liman algısını güçlendiren ons altın 2.020 dolar düzeyine yükselerek 19 ayın rekorunu tazeledi. Spot altın olarak da bilinen ons altın en son Covid-19 krizinin tavan yaptığı dönemde, 11 Ağustos 2020de bu seviyelerin üzerinde işlem görmüştü. Buradan aldığı destekle gram altın fiyatları, 941 TLye yükselerek 2,5 ayın en yüksek düzeyini test etti. Brent petrol dün 13,5 yılın rekoru olan 130 dolar/varil seviyelerinin test edilmesinin ardından gelen düzeltme sonrasında bugün yönünü tekrar yukarı kırdı.